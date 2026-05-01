祈りの言葉 【写真を見る】【全文掲載】公式確認70年水俣病犠牲者慰霊式祈りの言葉チッソ代表山田敬三社長＜動画あり＞ 本日、ここエコパーク水俣親水緑地において、水俣病犠牲者慰霊式が執り行われるにあたり、謹んで犠牲となられました全てのみたまのご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様方に対しまして、心より哀悼の意を表します。 当社はここ水俣の地で、1908年に創業を開始して以来、地域の