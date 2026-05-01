祈りの言葉 【写真を見る】【全文掲載】公式確認70年水俣病犠牲者慰霊式祈りの言葉児童・生徒代表水俣市立久木野小学校吉田泰さん＜動画あり＞ 今日、僕たちは、水俣病で亡くなられた方々を思い、この場所に集まりました。かつて、この海で、悲しい出来事が起き、大切な命が失われたことを、僕たちは決して忘れてはなりません。僕たちは去年、水俣に学ぶ肥後っ子教室で、多くのことを学びました。病気による苦しみ、