歌手で俳優の星野源さんは5月1日、自身のInstagramを更新。ひげが生えた最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】ひげが生えた星野源「今までに見たことがない『星野源』だ！」星野さんは、スタジオのような場所で撮影した1枚のモノクロ写真を投稿。ひげの生えた星野さんが正面を見つめているショットです。見慣れない新鮮なビジュアルですが、大人の色気が際立っています。ファンからは「ヒゲビジュ良！」「かっこよく