買い物を、そのままお得につなげる新たな仕組みが始まる。クラシルの節約アプリ「レシチャレ」とゆうちょ銀行の「ゆうちょ通帳アプリ」が連携。レシート投稿による特典を、ゆうちょ銀行口座へ直接振り込むサービスが9月に開始となる予定だ。●「ゆうちょ通帳アプリ」からレシチャレに簡単アクセス今回の連携によって、ゆうちょ通帳アプリのメニュー画面に、クラシルのレシチャレに遷移できるアイコンが設置される。1662万口座