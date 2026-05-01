エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社が手掛け、マネージャーが企画・プロデュースし、所属俳優を起用したクリエイティブ・プロジェクト「ＡＣＴＯＲＳＳＴＡＮＤ」ｖｏｌ．２として１月に第１弾で発表されていた俳優・濱正悟主演の映画「しろくま」（木村聡志監督）の詳細が１日、発表された。また、米アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（ＳＳ