BE:FIRSTが5月6日(水)に発売する9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」が、5月4日(月)に先行配信されることが決定した。Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂する