中東情勢の影響がごはんのお供にも出始めました。「金のつぶ」シリーズなどの納豆が最大20%値上げされます。ミツカンは6月1日から、すべての納豆商品を6%から20%値上げすると発表しました。対象となるのは、「金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ」や「金のつぶ パキッ！とたれ とろっ豆」などあわせて19品目です。例えば、「金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ」は、税込235円から281円に参考小売価格