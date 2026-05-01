【モデルプレス＝2026/05/01】Snow Manの目黒蓮が5月1日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。阿部亮平からの連絡頻度について言及する場面があった。【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇◆目黒蓮、阿部亮平からの連絡頻度明かすDisney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月