熊本市の開新学園の元職員が約2億円を着服した事を受け、学園側は元職員に損害賠償を請求する方針を明らかにしました。 【写真を見る】約20年にわたり約2億円を着服開新学園が元職員を刑事告訴し損害賠償請求へ熊本 開新高校を運営する学校法人・開新学園では、経理を担当していた50代の女性職員が、約20年に渡り学校の運営費などを着服し、約2億3860万円が今も不明のままとなっています。 元職員を業務上横領の疑いで刑事