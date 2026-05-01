メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市で発生した女子高校生強盗殺人事件が、未解決のまま発生から18年となるのを前に、警察が情報提供を呼びかけました。 2008年5月2日、豊田市生駒町で、高校1年生だった清水愛美さん(当時15歳)が下校中に殺害され、バッグを奪われました。 2日で発生から18年となるこの事件について、警察は名鉄豊田市駅などで情報提供を呼びかけました。 「犯人もこんな不安な日々を過ごす