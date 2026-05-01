今年で開催25周年という大きな節目を迎えるサマーソニック。その四半世紀にわたる歩みを、公式プレイリストとビデオポッドキャストで振り返るSpotify限定コンテンツ「5x5 Years of SUMMER SONIC」の公開がスタートした。本日5月1日にはビデオポッドキャストの第2回「Episode 2: 2005-2009」が配信開始。5月22日まで毎週金曜日の正午に新エピソードが更新される（全5回）。本プログラムでは、オーガナイザーの清水直樹（クリエイテ