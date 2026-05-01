占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年5月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】「力」の逆位置は、自立へ向かう流れを示します。今月は、人から何かを任せられたり、独立を意識したりする流れになりそうです。ただし、不安になる必要はありません。周囲にはあなたの頑張りを認めてくれる人がいるので、安心