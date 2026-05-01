終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります 「自分が死んだあと、誰が電気やスマホの契約を整理してくれるのだろう」。そんな不安を抱えたことはないでしょうか。特におひとりさまや子のいない夫婦にとって、死後に発生する膨大な事務手続きは、葬儀や埋葬の準備と同じくらい、あるいはそれ以上に切実な問題です。頼れる親族がいても「動けない・動かない」ということもあります。遠方に住む