ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが、4月30日に行われた。鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、シャフタール・ドネツクと敵地で対戦。開始早々の1分に先制点を挙げたオリヴァー・グラスナー監督が率いるチームは、後半の立ち上がりに追いつかれたものの、58分に鎌田がエリア内から左足のシュートを決めると、83分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセ