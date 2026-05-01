東京・文京区の「東京ドームシティ」で24歳の女性従業員がアトラクションに体を挟まれ死亡した事故で、運営会社は外部の専門家などによる「事故調査委員会」を設置したと発表しました。この事故は先月21日、「東京ドームシティアトラクションズ」の「フライングバルーン」で従業員の上村妃奈さん（24）が支柱の点検をしていたところ、支柱の最上部から落下してきた座席に挟まれ、死亡したものです。運営会社の東京ドームはきのう（