1998年導入ANA（全日空）の国内線で1998年から用いられてきた「ボーイング777-300」が2026年度をもって全機退役する予定です。これらの機体の退役により、「500席級の国内線向け旅客機」が国内から姿を消すことになります。【写真】えっ…これが「新・ANA最大の国内線仕様機」超豪華な客室ですANAの777-300国内線は現在3機体制で、羽田〜新千歳線や那覇線などの高需要路線を中心に、長年担当してきました。全長は73.9mで、2ク