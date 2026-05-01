◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）ダブル世界戦の公式記者会見が３０日、都内で行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥は、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆