１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。日本男子は張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝と松島輝空（そら、１９）のダブルエースで５７年ぶりの頂点を目指す。（取材・構成＝林直史、宮下京香）日本男子５７年ぶりの金メダルへ、鍵を握る存在が松島だ。全日本選手権は２連覇中。４月のＷ杯決勝では世界王者・王楚欽（中国）をフ