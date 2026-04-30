きょうのユーロドルは買い戻されており、１．１７ドル台を回復。２００日線が１．１６７５ドル付近に来ているが、その水準でサポートされている。一方、ユーロ円は円が急伸し、１８２円台に急落。日本の財務省が介入を実施したとの観測が広がっている。 本日はＥＣＢが理事会の結果を公表し、大方の予想通りに政策金利を据え置いた。ただ、声明ではインフレについて上振れリスクがあるとの認識を示す一方