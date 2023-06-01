岡山地裁弁護を担当する被告と刑務所で接見した際、録音内容の確認検査を強制されたのは秘密接見交通権侵害に当たるなどとして弁護人が国に賠償を求めた訴訟で、確認検査は刑事訴訟法違反と認定した岡山地裁判決について、原告の小野智映子弁護士は30日、岡山市内で記者会見し控訴をしないと明らかにした。判決が確定する。判決では請求を棄却する一方で、法務省矯正局長通達に基づいて行われた録音内容の検査は秘密接見交通権