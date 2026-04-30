ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」から、とってもかわいいポップアップショップが登場しますよ〜！（写真）【ミッフィーのお花屋さん】ポップアップ新商品京王百貨店新宿店 にて、2026年4月30日（木）〜5月13日（水）の期間限定で開催される「Flower Miffy Pop-Up Marche」。詳しい内容をご紹介します。新商品にも注目！「Flower Miffy Pop-Up Marche」【ミッフィー／Flower Miffy Pop-Up Marche】店内で税込み5500円