ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」から、とってもかわいいポップアップショップが登場しますよ〜！

（写真）【ミッフィーのお花屋さん】ポップアップ新商品

京王百貨店新宿店 にて、2026年4月30日（木）〜5月13日（水）の期間限定で開催される「Flower Miffy Pop-Up Marche」。詳しい内容をご紹介します。

新商品にも注目！「Flower Miffy Pop-Up Marche」

【ミッフィー／Flower Miffy Pop-Up Marche】店内で税込み5500円以上購入で、「フラワーミッフィーオリジナルデザイン仕分けポーチ「(全2種、第1弾と第2弾で各1種ずつ）」をプレゼント Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

かわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなど、女子心が弾むアイテムを取り揃えた「フラワーミッフィー」。

「Flower Miffy Pop-Up Marche」では、お花×ミッフィーを掛け合わせたかわいさ満点の商品を展開予定！

会場には、見ているだけで気分が上がるようなアイテムがずらりと並びます。

人気の着せかえほわほわぬいぐるみとピンクを基調としたお花のアレンジメントを組み合わせた、アートフラワーのブーケは、お手入れ不要なのでそのまま飾って楽しめるタイプ。

プランターカバーのうさぎが背中にお花を乗せているかのような、アートフラワーを使ったアレンジメントもとってもキュート。

小さめサイズで、飾る場所を選ばないのもうれしいポイント。

赤いリボンが付いたブーケの形をしたポットのなかから、ちょこんと覗くミッフィーの姿が愛らしいアートフラワーのフラワーアレンジメントは、贈り物にもぴったりです。

どのアイテムもお部屋にちょこんと飾るだけで、ぐっと華やかな雰囲気になりそうです。

また、4月30日発売の新商品として、人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」がそのまま小さくなったようなほわほわマスコットに、カーネーションのデザインが登場！

母の日限定の「着せかえほわほわぬいぐるみ カーネーション」と同じ足裏デザインで、赤色の生地に襟元のお花の形のボタンがかわいらしいおそろいのお洋服を着用しています。

こちらはおひとりさま2個までの購入制限あり。バッグやポーチに付けて、一緒にお出かけしたくなるかわいさです♪

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「Flower Miffy Pop-Up Marche」にて商品を税込み5,500円以上購入すると、非売品の「フラワーミッフィーオリジナルデザイン仕分けポーチ」がもらえるキャンペーンも。

ほかのフラワーミッフィー店舗やオンラインショップでは手に入らない限定品です！数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

お花とミッフィーのかわいさに、ぜひ癒やされてみてください♪

※価格はすべて税込みです。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com