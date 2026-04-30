◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72））昨年、浜野GCで開催されたパナソニック・オープンで優勝した菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、7バーディー、ノーボギーの65で回り2打差の2位につけた。「（ここは）凄く相性が良いですし、ティーショットも昨年より飛ぶようになって、短いパットが増えたので凄い良かったです」とうなず