ＮＰＢ（日本野球機構）は３０日、４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で側頭部を負傷し、搬送先の医療機関の集中治療室で治療を受けていた川上拓斗審判員がこの日、一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復しておらず、治療とリハビリを継続していくという。川上審判員は、同戦の８回、ヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、側頭部を直撃。１７日に緊急手術を受け、集中治療室で治療を受けていた。