俳優の柳沢慎吾が３０日、東京・角川シネマ有楽町で行われたトークイベントで薬師丸ひろ子主演「セーラー服と機関銃」（赤川次郎原作、相米慎二監督、１９８１年公開）の思い出を語った。柳沢は、薬師丸演じる目高組の組長・星泉の高校時代の同級生３人組（柳沢、光石研、岡竜也）のひとりとして出演。泉に寄り添い、心の支えとなる貴重な存在として共演していた。柳沢の話は、失意にあった泉が、目高組の組員ヒコ（林家しん