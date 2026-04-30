2025-26シーズンSVリーグ女子は、SAGA久光スプリングスの優勝で幕を閉じた。 昨シーズンの女王・大阪マーヴェラスに2連勝したファイナルの後、SAGA久光の中田久美監督に、「マーヴェラスで特に決めさせたくなかった選手は？」と尋ねると、こう答えた。 「みんなに決めさせたくはないんですけど、チームの軸となるのはやはり林（琴奈）選手、田中（瑞稀）選手だと思っていましたので、