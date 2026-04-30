【ゼンレスゾーンゼロ アストラ・ヤオ】 2027年1月 発売予定 価格：29,700円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ゼンレスゾーンゼロ アストラ・ヤオ」を2027年1月に発売する。価格は29,700円。 本商品はゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場するキャラクター「アストラ・ヤオ」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲ&