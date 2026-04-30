西日本シティ銀行の行員が顧客の個人情報を含む行内の様子を撮影した動画などをSNSに投稿していたことがわかりました。SNS上に投稿された映像では、銀行の職場の中の様子や、同僚の行員とみられる人の姿が映っています。さらに「業務目標」「新規開拓5件」などと書かれたホワイトボードもあり、顧客の名字のほかNISAや投資信託などの文字も見えます。撮影されたのは「西日本シティ銀行」の支店で女性の行員が業務中に撮影し、SNSに