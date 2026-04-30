ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでスノーボード男子パラレル大回転に出場した斯波正樹選手が、30日、山形県庁を表敬訪問しました。山形市出身の斯波正樹選手は、ことし2月に行われたミラノ・コルティナ冬季オリンピックスノーボード男子パラレル大回転の予選に出場しました。しかし、1本目の滑走後に行われたボード検査で、使用が禁止されているフッ素成分が含まれたワックスが検出され、無念の