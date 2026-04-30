一般的なタマネギと新タマネギの違いについて、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…味だけじゃないの！？」これが新タマネギ＆普通のタマネギの“決定的な違い”です！新タマネギは収穫後にすぐ出荷公式アカウントは「新タマネギのシーズンとなりました」「ところで新タマネギと普通のタマネギの違い、ご存知ですか？」と投稿。両者の味の違いとして、普通のタマネギは辛みが強く、加熱して