【モデルプレス＝2026/04/30】モデルの長谷川理恵が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】52歳ママモデル「本格的ですごい」夫の好きなチャプチェ◆長谷川理恵、夫の好きな料理披露長谷川は「夫の好きなチャプチェ作りました」と記し、器に盛り付けられた料理の写真を投稿。春雨や肉、玉ねぎ、にんじん、葉物野菜などを炒め合わせた彩り豊かでボリューム感のあるチャプチェを披露している。また