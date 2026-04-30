波瑠と麻生久美子がダブル主演の日本テレビ系ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」は、５月６日の第５話から新たな章に入る。文学マニアで作家志望のバーのママ・ルナ（波瑠）の内面に迫る展開となりそうだ。涼子（麻生）の元カレ捜し大阪編は２９日の第４話で最終章を終え、一応の区切りをつけた。夫・菊雄（田中直樹）の浮気を疑う涼子は、見つけた名刺に記された高級バーへ突撃するはずが、人違いして客引きするバーに吸