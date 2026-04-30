【モデルプレス＝2026/04/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月29日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美人JK「透明感増した」新ヘアで印象ガラリ◆“かなりのカップル”相塲星音、新ヘアスタイル公開相塲は「ブルーブラック×レイヤーカッ