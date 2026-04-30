バイエルンGKノイアーはPSG戦で5失点バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）は現地時間4月28日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグでパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）と敵地で対戦し、4-5で敗れた。屈辱の5失点を喫したバイエルンのGKマヌエル・ノイアーにとっては「忘れられない夜」となった。準々決勝でレアル・マドリード（スペイン）を下して勝ち上がったバイエルンは、連覇を狙うPSGを相手に