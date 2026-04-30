斉藤和義が、9月から12月にかけて開催する全国ツアー＜KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026＞の続報を発表した。本ツアーは、9月18日の千葉・市川市文化会館を皮切りに、12月22日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールまで、全国28都市・全32公演を巡るホールツアーとなる。バンドメンバーには、真壁陽平（G）、隅倉弘至（B）、玉田豊夢（Dr）といったメンバーが参加。斉藤と長年共にステージを重ねてきた磐石の布陣で