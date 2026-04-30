◇ナ・リーグメッツ２−14ナショナルズ（2026年4月29日ニューヨーク）メッツは29日（日本時間30日）、本拠でのナショナルズ戦で投手陣が打ち込まれ14失点で大敗。10勝20敗で借金10となった。先発・ピーターソンが初回、エイブラムズに適時打を浴びるなど、立ち上がりから2失点。4回もウィーマーに適時打を許すと、2死満塁からウッドに押し出し四球を与えたところで降板。後を継いだマナイアも満塁から押し出し死球、さら