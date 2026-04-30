犬が飼い主の目を見ないときの心理5つ 犬が目をそらすと、「無視された」「避けられた」と感じてしまうかもしれません。 ただ実際には、犬なりの気持ちや状況判断がそこに表れていることが多いものです。まずは、よくある心理をひとつずつ見ていきましょう。 1.緊張していて落ち着きたい 犬にとって、長いアイコンタクトはプレッシャーになることがあります。そのため、目をそらすのは「少し落ち着きたい」