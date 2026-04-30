Photo: 山科拓郎

この記事は2023年12月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

シリーズ累計の支援総額53,000,000円オーバーを達成、CAMPFIRE による「ベストガジェット・プロダクトキャンペーン 2022」にもノミネートされた「ウォッシャブルレザーバッグ」が大幅にサイズアップして再販売中です。

その名もズバリ「ウォッシャブルレザーバッグXL」。

本革製なのに洗濯機で洗えて、水濡れや汚れにも強い特長をもつというこのバッグの使い勝手をチェックしてみました。

手荷物から大物まで対応する特大サイズ！

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なんでも入りそうなビッグサイズに目を引かれる「ウォッシャブルレザーバッグXL」ですが、口幅は62cm、高さは37.5cmで、その名の通り小物から大物までたっぷり収納できます。

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マチが広くとられているので、厚みがあるアイテムを入れるにも便利です。出先で購入したものが、バッグに入らず困ってしまう場面が激減するかも？

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レザーなのに洗濯機で洗えるってすごい

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素材には洗濯機で洗える「OO tech leather」を採用。一般的なレザーバッグは水に弱く、手入れが面倒なことが多ですがこの素材はひと味違います。

水に濡れても柔らかさをキープし、汚れても洗濯機でサッと洗えるのでいつでも清潔を保てるというワケ。

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水をかけてみるとその撥水性の高さが一目瞭然。出先でドリンクをこぼしてもハンカチなどで拭き取ればシミや汚れが残りません。

革の乾燥が気になったら、市販のオイルやワックスでケアすればいいのは通常のレザーと同様です。

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使わないときは、クルクルと丸めてしまえばこんなにもコンパクトに。390gと軽いので、バックパックに忍ばせておいてサブバッグとして活用するのもオススメですよ。

場面やコーデに合わせて肩掛けや斜め掛け

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上の写真の通り、肩掛けでも斜め掛けでも使えて、さまざまなシーンに対応できそうなのも魅力的です。アクティブな場面でも肩掛けすれば、自由に動き回れます。

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ストラップはかなり幅広にデザインされていて、重い荷物を持ち運びしても肩への負担を軽減してくれます。

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容量が増えた分、重量も増しがちなので意外と見逃せないポイントでしょう。ショルダーストラップの長さは自由に調整可能なのもいいですね。

ポケットや留め具など細部にも工夫が

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バッグを身体の前面に移動すれば荷物へのアクセスが簡単。口幅が広いのでノートPCの出し入れも非常にスムーズです。

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内ポケットも備わっており、スマホや鍵などの小物を整理整頓＆取り出ししやすくなっています。

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外から内側が見えにくいよう工夫された留め具もあるので、安心して大事なものを収納しておけそうです。

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洗濯OKという画期的な革素材を使用し、軽さと高級感のあるデザイン、使いやすさまで兼ね備えた「ウォッシャブルレザーバッグXL」。

これがあれば、普段のお出かけがもっと楽しく、スタイリッシュになるはず！ 詳細は下記リンク先ページをご覧ください。

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Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、株式会社メディアジーン（Originals）より製品貸し出しを受けております。