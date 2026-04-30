サラダチキンを作るときは、手軽なレンチンが便利。でも、鶏むねはパサつくのがネックですよね。 そんなときは、プロ直伝のメソッドを取り入れて。ちょっとしたコツを押さえれば、レンジ加熱とは思えないほど、しっとり食感に仕上がります。香味野菜の風味豊かなソースをたっぷりかけて召しあがれ。どんな鶏むね肉料理にも応用できる〈下ごしらえ〉〈下味〉〈レンチン〉メソッドにも注目。このジューシーさに、鶏むね肉の印象が変