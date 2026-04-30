◆米大リーグレッズ２―１３ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発。５回１／３を４安打無失点の好投で、日本人最多の３勝目を挙げた。山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている“３勝目の壁”をクリアした。初回、サリバンによる走者一掃の二塁打で