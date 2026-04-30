JRによりますと、中央線は人身事故のため、高蔵寺～多治見の上下線で一時運転を見合わせていましたが、30日午前10時に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】ＪＲ中央線 高蔵寺～多治見 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ