2026年3月10日、伊藤健太郎の3rd写真集『JUNCTION』が発売された。2022年の2nd写真集『NEW GENERATION』以来の発売だ。1st写真集『G 健太郎』には、身も心も丸裸にした大胆なカットが含まれていたが、今回の写真集は落ち着いた趣で、28歳の素の表情を捉えている。写真集タイトルにあるように、伊藤健太郎の過去と現在が交差する作品でもある。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆素足で踏み入れたような、28歳の魅力