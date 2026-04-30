【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）【映像】場外でエグすぎる“一撃” 見事な受け身も脳天直撃のラインを描いた場外での危険な”パワーボム”で両選手が大の字。受け手の女子レスラーがコンマ数秒の仕草で直撃を回避した職人芸に、ファンから「すげえな」「頭守った」など称賛の声も相次いだ。ベッキー・リンチ対イヨ・スカイの元女子王者対決で飛び出したヒヤリとする場面。場外の硬い床めがけてイヨが放