昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、家族ショットを公開した。蜂谷は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いましたみんなでおめかししてごはん！個室でゆっくり…とはもちろん行かずドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったね」とつづり、家族で食事へ行った様子を