◇ア・リーグレッドソックス0―3ブルージェイズ（2026年4月28日トロント）レッドソックスの吉田は4試合ぶりに出場し、4回に高めの速球を叩いて一、二塁間を破った。「飛んだコースが良かった。他の打者にも変化球で入って最後に真っすぐというパターンだったので、少しイメージしていた」と振り返った。25日にアレックス・コーラ監督の解任が発表され、チャド・トレーシー暫定監督になってからは3試合目で初出場、初安