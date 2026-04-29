◇パ・リーグ日本ハム0ー3西武（2026年4月29日ベルーナD）元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハム・西川遙輝外野手（34）の消極的な守備を振り返った。0―0の均衡が破れた西武の4回2死二塁の場面。平沢の中前打で二塁走者のカナリオが先制ホームを踏んだ。岩本氏は「確かにバットの先で打球に勢いなかったんだけど、西川ほどのキャリアを持つ人間なら打った瞬間の猛