29日未明、大分市の市道で酒を飲んだ状態で車を運転したとして、38歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（38）です。 警察によりますと、29日午前0時すぎ、大分市常行の市道で「ふらついている車がいる」と110番通報がありました。 駆けつけた警察官が当該の車を発見し停止を求めましたが、男は逃走。その後、別の場所で車を確保して検査したところ、男の