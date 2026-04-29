4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、体調不良により休養に入ることを発表した。所属事務所の公式ウェブサイトによると、《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》という。《当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と、近況が伝えられている。4月17日と24日