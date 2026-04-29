＜NTTドコモビジネスレディス事前情報◇29日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞ 改名は“幸運のサイン”だったのか。4月25日、高橋彩華は登録名の「高」をはしごだかへ変更した。その背景には、意外な理由があった。【スイング解説】改名で絶好調・〓橋彩華はインパクトゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だった登録名の変更が反映されたのは25日だが、申請自体は今季初優勝を