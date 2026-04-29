◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター３試合連続欠場していたレッドソックスの吉田正尚外野手が２８日（日本時間２９日）は、コーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され「６番・ＤＨ」に入った。ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」で先発。”侍ジャパン対決”が実現する。ブ軍イエサベージ、レ軍トーリと両軍の若